La Sardegna torna a sentire profumo di America’s Cup. Nelle ultime ore si sono rincorse le voci di un possibile evento preliminare, che potrebbe svolgersi a Cagliari, dove c’è anche la base di Luna Rossa. Le notizie non hanno trovato conferma ma un importante annuncio è atteso per la prossima settimana.

Già in occasione della 37ª America’s Cup, Cagliari aveva tentato di ospitare uno degli eventi preliminari, poi sfumato per il mancato accordo tra organizzatori (New Zealand) e Regione.

Adesso però lo scenario è cambiato, con la creazione del nuovo ente organizzatore dell’America’s Cup (formato da tutti i team) e potrebbe davvero essere la volta buona. Se ne saprà di più fra qualche giorno ma il fatto che la Coppa si svolga a Napoli sembra favorire l’eventualità di eventi propedeutici alla Louis Vuitton Cup e all’America’s Cup in Italia. E Cagliari sarebbe la scelta più logica.

(Unioneonline)

