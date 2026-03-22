Rugby Serie A, Amatori Alghero sconfitta a domicilioNella 15esima giornata del girone 2, gli algheresi perdono 17-16 in casa contro il Cus Milano
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nel match valido per la 15esima giornata del girone 2 del campionato nazionale di Serie A di rugby, l'Amatori Alghero ha perso 17-16 a Maria Pia contro il Cus Milano.
Amatori Alghero–Cus Milano 16-17.
Amatori Alghero: May (17’ st Lanciotti), Navarro, Deligios (17’ st Deligios), Russo, Delrio, Mazzone, Tancredi, Marcellan, Lenoci, Shelqeti, Canulli (10’ Wright), D’Ambola, Cincotto (30’ st Muciaccia), Garziera (37’ st Marchetto), Ruijgrok. A disposizione Kone, Bombagi. Coach Marco Anversa.
Cus Milano: Cederna I (15’ st Longo), Gazzola (17’ st Cederna II), Anzaghi (17’ st Ostoni), Borzone, Mazzucchi, Colli, Morandino, Galazzi, Borgonovo, Festa, Balocco, Granieri (29’ Cusimano), Nucci (15’ st Alagna), Perini (17’ st Randazzo), Parisi (5’ st Mozzi). Coach Pietro Boggioni.
Arbitro: Daniele Vagnarelli di Milano.
Punti: 2’ cp. Mazzone; 6’ cp. Mazzone; 13’ m. Morandino, trasf. Borzone; 32’ m. Cincotto, trasf. Mazzone; 35’ cp Borzone; 4’ st m. Festa, trasf. Borzone; 7’ st cp. Mazzone.