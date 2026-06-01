L’Aragon Sports Academy diventa protagonista conquistando il primo titolo nazionale della sua giovane esperienza nella boxe olimpica. A Chianciano Terme, dal 29 al 31 maggio, l' atleta Sara Roggio ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Italiani Under 19 Femminili nella categoria 51 kg, laureandosi Campionessa d’Italia e portando per la prima volta un titolo nel settore femminile in una città come Porto Torres, conosciuta a livello nazionale per la sua tradizione nella boxe.

«Un risultato straordinario, meritato e per certi versi sorprendente: Sara è arrivata a questo appuntamento con appena 10 mesi di allenamento nella boxe e solamente 3 incontri disputati. Nonostante la limitata esperienza, l’atleta ha saputo imporsi con autorevolezza e determinazione, superando avversarie ben più esperte, titolate e con un curriculum agonistico nettamente superiore. Questa vittoria è il frutto del talento, della dedizione e del sacrificio di Sara, ma anche del lavoro di una squadra che ha creduto fin dal primo giorno in questo sogno». Una menzione speciale va al responsabile tecnico dell’Aragon Sports Academy, Pierluigi Zara, che per primo ha creduto nelle qualità dell’atleta e nella possibilità di raggiungere un risultato così prestigioso, al tecnico Pietro Satta e a Marco Roggio, padre di Sara, per aver accompagnato e sostenuto l’atleta durante tutta la durata del campionato».

Questa medaglia d’oro non rappresenta soltanto una vittoria individuale, ma un traguardo storico per la società Aragon Sports Academy, al suo terzo anno di attività e presente sul territorio attraverso iniziative che hanno riguardato non solo la pratica sportiva. In questi anni ha aderito al Patto Educativo di Comunità promosso dai Servizi Sociali del Comune di Porto Torres, partecipando a due edizioni dell’EduFest e sviluppando iniziative volte al benessere, all’inclusione e alla crescita dei giovani. Tra queste si distinguono il progetto “Sogni in Pista”, percorso dedicato al benessere, all’inclusione e alla relazione, e il laboratorio “Oltre le Corde”, realizzato nell’ambito del progetto “Reti Inclusive – Per una Scuola di Comunità”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Porto Torres.

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