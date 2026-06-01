Il Comune di Cagliari pronto a consegnare la cittadinanza onoraria a Claudio Ranieri.

La cerimonia di consegna della pergamena al tecnico romano è in programma a Palazzo Bacaredda mercoledì 3 giugno alle 11. Ranieri diverrà cittadino onorario, si legge in una nota, «per il segno profondo lasciato nella storia sportiva e umana del Cagliari». Alla cerimonia interverranno, oltre al sindaco Massimo Zedda, anche il presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci, e rappresentanti istituzionali.

(Unioneonline)

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