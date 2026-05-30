Il weekend di gara a Cagliari, nello specchio d’acqua di Su Siccu, apre ufficialmente la stagione 2026 della F1H2O, la formula uno del mare che mancava in città dall’ormai lontano 2004 e che sbarca in Sardegna per l'unico round europeo.

Dopo le prove libere di ieri, oggi i 18 piloti in gara hanno fatto i conti con cronometro e sorpassi.

In mattinata, le qualifiche hanno premiato il campione in carica Shaun Torrente, americano del Victory Team che nel 2026 cerca il quinto titolo iridato. Secondo tempo per il canadese Rusty Wyatt dello Sharjah Team e terzo per l’estone Stefan Arand, che come i due piloti precedenti avrà un ruolo di prim’ordine in gara.

Nel pomeriggio si sono disputate le due Sprint Race. Nella prima a trionfare è stato l’americano Torrente, sempre al comando, davanti a al francese Peter Morin e al polacco Bartek Marszalek. Out per un guasto al motore l’italiano Comparato. Nella Sprint Race 2, successo di Wyatt, che ha preceduto Anderson e Arand, secondo fino a un giro dal termine, quando è stato rallentato da un guasto di natura elettrica, e poi riuscito a salire sul terzo gradino dopo la penalità inflitta a Trask nel post-gara.

Domani giornata finale che prevederà warmup (10.15-11.15), 2-Seater (12.30-14, giri dimostrativi), Parade Lap Race (14.45-15) e l’atteso Regione Sardegna Gran Prix of Italy (15.05-15.50). A seguire le premiazioni.

© Riproduzione riservata