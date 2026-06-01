Dopo l'apertura a Perdasdefogu e alle miniere di Montevecchio il festival "Animas-Radici e Futuro 2026" si prepara alle tappe nel Nord Sardegna. Il festival itinerante ideato da Beppe Dettori e promosso dall’Associazione Culturale e Musicale Sa Perbeke farà tappa a Sassari, Sorso e Olbia.

Primo appuntamento il 12 giugno al teatro Civico di Sassari alle 21 con il duo formato dal cantautore Gatto Panceri (ha collaborato anche con Mietta, Andrea Bocelli e Georgia) e il cantautore Beppe Dettori.

Il 25 giugno sarà il Palazzo Baronale di Sorso ad accogliere alle 19.30 il concerto di Angelino Delogu e del Beppe Dettori ensemble.

Infine "Lo Scolastico" di Olbia farà da palco il 27 giugno alle 19 per un ricco appuntamento che avrà per protagonisti Solo Sofia, Mübin Dünen e Raoul Moretti, Yasmin Bradi e Mauro Mibelli.

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