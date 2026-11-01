Marc Marquez con la Ducati vince il Gp di Sepang, in Malesia, categoria MotoGp. Lo spagnolo precede la Ktm di Pedro Acosta e la Ducati del Team Gresini guidata da Alex Marquez. Quarta la Aprilia Trackhouse di Ai Ogura. Sesto posto per la Aprilia ufficiale di Marco Bezzecchi, superato nell'ultimo giro da Enea Bastianini con la Ktm.

«Questo è quello che devi fare in un Gran Premio: quando c'è il giorno della gara devi essere concentrato. Abbiamo fatto una gara perfetta. Sono felice. Il Mondiale? Manterrò il focus, dobbiamo continuare ad essere concentrati ancora. Ed io sarò concentrato». Così Marc Marquez dopo la vittoria del Gp della Malesia che lo proietta verso la vittoria del mondiale piloti. Lo spagnolo, infatti, ha ora 399 punti, 48 in più di Jorge Martin e 67 su Marco Bezzecchi.

(Unioneonline)

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