La quadrupla sfida hockeistica tra Cagliari e Roma ha avuto un indiscusso vincitore, con annesso en plein. Quattro vittorie per le squadre cagliaritane, maschili e femminili, tre in casa, suddivise equamente tra Amsicora e Ferrini, due per parte. A cui si può aggiungere il punto conquistato nella capitale dall’HT Sardegna, squadra di Uras. Risultato, l’Amsicora comanda a punteggio pieno la serie A Élite maschile e femminile, la Ferrini ha ottenuto due volte la prima vittoria.

Serie A Élite maschile. La sfida di cartello del weekend era Amsicora-Tevere, la squadra romana inseguiva a due punti la capolista. Ebbene non c’è stata partita, l’Amsicora dopo la prima frazione conduceva 3-0 con reti di Bernstein, Carta e Gadelkarim, tutte su corto. Nel secondo quarto il poker di Atzori, ed a quel punto il coach Roberto Carta ha cominciato la girandola dei cambi. La Tevere, dopo l’intervallo, ha preso fiducia ma senza successo, segnando la sua unica rete a metà dell’ultima frazione.

Poco distante, al “Maxia”, la Ferrini batteva 3-2 la Lazio, l’altra seconda in classifica. Due volte in svantaggio non si è scomposta pareggiando prima con Edris, poi con Sapienza. Stavolta nessun calo di concentrazione, e vittoria siglata dal sedicenne Federico Campus.

L’HT Sardegna ha pareggiato 4-4 con il Butterfly. Nuovamente in evidenza l’argentino Drago con quattro reti (il secondo poker stagionale). La squadra di Niwaz ha rimontato due volte il doppio svantaggio, fatto diventato una consuetudine.

L’Amsicora comanda la classifica con cinque punti di vantaggio su Lazio e Tevere, la Ferrini esce dalla zona rossa, dove rimane l’HT Sardegna ancora a digiuno di vittorie.

Serie A Élite femminile. Quarta giornata e quarta vittoria per l’Amsicora, che condivide il primo posto con l’HP Milano. A Roma battuto 2-1 la Lazio, rimontando la rete di svantaggio, la prima subita da Pastor dall’inizio del campionato. La squadra di Khilko e Manca ha organizzato la rimonta pareggiando nella terza frazione con un corto di Zaitseva. Nell’ultimo quarto di gioco Giulia Stagno ha firmato la rete del successo.

Primi punti e prima vittoria della Ferrini, 6-0 alla Tiberina risultato che lascia alle spalle, in classifica alla stessa formazione romana ed al Butterfly. Subito in vantaggio con Mucelli le ragazze del coach Villalba non si sono lasciate prendere dalla fretta quando il raddoppio non arrivava. Nella terza frazione ci ha pensato Delfina Granatto con quattro reti mettere al sicuro il risultato. Goleada chiusa da Anita Sirigu.

Serie A1 maschile. Prima vittoria della Juvenilia Uras, che ha battuto 4-3 la capolista Superba Genova. Reti di Puglisi, Solorza, Murgia e Tallu. Un successo che avvicina la Juvenilia alla zona promozione, il distacco dal terzo posto è di due punti, con una partita in meno.

Terzo posto distante per il Cus Cagliari, bloccato sul pari, 4-4 dall’Adige. A segno Mura e Ragab con una tripletta.

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