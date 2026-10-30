Maracalagonis ospita un appuntamento importante per il badminton nazionale. Sabato 31 ottobre il palazzetto dello sport del paese è sede dei playoff a squadre di serie C nazionale, che valgono la promozione alla serie B nazionale. Le squadre in gara sono quattro: i sardi della Nuova Alleanza Selargius, Palermo, Modena e Milano. Le partite iniziano alle 14. Gli abbinamenti saranno decisi con un sorteggio sul campo. Per il badminton sardo è una buona occasione. Un'altra squadra dell'isola potrebbe affiancare Roth Alghero e Marabadminton di Maracalagonis nei campionati nazionali della prossima stagione.

L'evento ha anche un valore particolare per la comunità locale. Il palazzetto di Maracalagonis è stato da poco ristrutturato con i fondi del Pnrr, e questi playoff sono la prima occasione per inaugurarlo dopo il restauro. L'ingresso è gratuito. A darne notizia è Andrea Delpin, presidente del Comitato regionale Sardegna della Federazione.

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