Seconda giornata della serie A2 maschile, Muravera, Norbello e Quattro Mori in campo domenica. Sarà giusto l’anticipo di un inizio settimana che prevede cinque partite delle squadre sarde dei massimi campionati. La prima partita in ordine di tempo è Muravera-Vasto (Palestra Cuccu ore 10), dove la squadra di Pisanu vuole rimediare alla sconfitta del derby con il Norbello.

Nel pomeriggio il Quattro Mori si reca a Torre del Greco per bissare il successo di domenica scorsa sul Corato. Proprio la squadra pugliese torna in Sardegna per sfidare il Norbello (Palestra Comunale ore 17).

Lunedì si ripete in Lombardia l’ultima sfida scudetto della serie A1 femminile. Di fronte le campionesse d’Italia del Castelgoffredo e il TT Sassari, rinforzatosi con Chiara Colantoni, Valentina Roncallo e Andrea Todorovic.

Match valido per la seconda giornata. Il giorno dopo il Castelgoffredo sarà in Sardegna dove al Palatennistavolo sfida la debuttante Marcozzi, nel recupero della prima giornata. Mercoledì si chiude il secondo turno con Sud Tirol-Norbello e il derby in famiglia Quattro Mori-Marcozzi. Contemporaneamente, nell’anticipo della terza giornata della A1 maschile, il Muravera ospita il Carrara.

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