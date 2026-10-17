Rugby Serie B, Olbia e Sinnai al via nel girone 4Prima di campionato contro il Cus Siena per le api galluresi, mentre la 7 Fradis parte dal campo del Tirreno
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Il girone 4 del campionato nazionale di Serie B di rugby parte con due squadre sarde ai nastri di partenza.
Prima stagionale in casa per l'Olbia Rugby nel girone 4 del campionato nazionale di Serie B. Domani, alle 14.30, al Campo Comunale Basa, le api galluresi ospiteranno il Cus Siena.
Dirigerà l'incontro il signor Massimiliano Dui di Nuoro.
Storico esordio nella categoria per la 7 Fradis Sinnai, che inizia il suo cammino dal Campo Aldo Castellani n.1 di Cecina, alle 15.30, contro il Tirreno.
Arbitra il signor Federico Salvadori di Firenze. Partecipano al girone anche Cavalieri, Fano,Gispi Prato, Lions Amaranto, Pieve, Unione Firenze.