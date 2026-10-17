A 53 anni ha conquistato il suo primo titolo italiano di natural bodybuilding e adesso si prepara a rappresentare l’Italia ai Campionati Europei. Salvo Di Caro, atleta di Pula, ha raggiunto un traguardo importante nella categoria Men’s Physique Grand Master Over 50, al termine di due anni di allenamenti, sacrifici e costanza.

Un successo che va ben oltre la medaglia e che, per Di Caro, rappresenta la dimostrazione di come l’età anagrafica non debba necessariamente essere un limite. «L’età anagrafica è soltanto un numero che cresce ogni anno sulla carta d’identità, ma quella biologica è un’altra storia: è quella che scegliamo di conquistarci giorno dopo giorno, attraverso scelte consapevoli dedicate alla nostra salute e al nostro benessere», racconta l’atleta.

Il percorso per arrivare al titolo non è stato semplice. Fatica, delusioni e ripartenze hanno accompagnato una preparazione durata due anni, affrontata con determinazione fino al risultato più atteso. Adesso per il campione di Pula si apre una nuova sfida: dal 23 al 25 ottobre sarà in Romania per partecipare agli Europei e confrontarsi con gli atleti della sua categoria.

Ma il messaggio che Di Caro vuole trasmettere va oltre la competizione. Il suo obiettivo è soprattutto quello di parlare ai più giovani, invitandoli a praticare lo sport con onestà, rispetto e attenzione alla salute. «Non esistono scorciatoie: i veri risultati arrivano con il tempo, il sacrificio e la giusta programmazione», sottolinea.

Una testimonianza che unisce ambizione sportiva e cultura del benessere, con la consapevolezza che la conquista più importante non è soltanto salire sul gradino più alto del podio, ma dimostrare che costanza e dedizione possono aprire nuove strade a qualsiasi età.

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