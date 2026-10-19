

Il tempo scorre via veloce e, tra appena dieci giorni, il 23esimo Rally dei Nuraghi e del Vermentino entrerà nel vivo. Da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre, la manifestazione organizzata dalla Rassinaby Racing avrà il proprio quartier generale a Berchidda e troverà negli sterrati di Gallura e Monte Acuto lo scenario perfetto per ben 90,07chilometri di prove cronometrate. Dall’entroterra sardo ripartiranno il Campionato Italiano Rally Terra, giunto al quinto e penultimo round della stagione 2026, la Coppa Rally di Zona 10 e il Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport, giunti al terzo appuntamento stagionale. Sulle stesse dieci prove cronometrate del rally moderno, si daranno battaglia sul filo dei centesimi anche le vetture storiche del Campionato Italiano Rally Terra Storico e del Regionale Rally Auto Storiche iscritte all’ottava edizione del Rally Vermentino Historicu.

La manifestazione è organizzata con la collaborazione degli Assessorati del Turismo e dello Sport della Regione Sardegna, coinvolge i Comuni di Alà dei Sardi, Berchidda, Monti, Oschiri e Pattada, la Comunità Montana del Monte Acuto, le Province di Sassari e Gallura Nord Est, ha il patrocinio di Forestas e gode del supporto dell’Automobile Club Sassari e di Aci Sport Delegazione Sardegna.

Per poter partecipare alla gara, occorrerà perfezionare l’iscrizione al Rally Moderno entro le 23.59 di venerdì 23 e al Rally Storico entro le 18 di lunedì 26.

In attesa di conoscere l’elenco iscritti, in cui figureranno equipaggi a caccia di preziosi punti per il tricolore, per un pass per la finale nazionale della Coppa Rally di Zona o per il titolo regionale, è il momento di concentrarsi sul percorso 2026.

A differenza delle edizioni precedenti, quest’anno il Rally dei Nuraghi e del Vermentino si svolgerà nelle giornate di sabato e domenica, lasciando al venerdì le operazioni preliminari. Confermati partenza, arrivo, parco assistenza, direzione gara, sala stampa e riordino a Berchidda.

Il percorso, rinnovato per circa il 50percento, conserva un tasso tecnico elevato, ma è caratterizzato da un fondo sterrato compatto, che si adatta anche alle esigenze delle vetture storiche. La grande novità sarà il ritorno, dopo diversi anni di assenza, della speciale di Monte Olia, riproposta in una versione inedita. Previsti 90,07km crono spalmati in dieci prove speciali e 433,08km totali.

I motori si accenderanno sabato 31 ottobre: i 2,58km della “Berchidda” saranno teatro prima delle prove libere (dalle ore 7.30 alle 9), poi della Qualifying Stage (dalle 9.15) degli equipaggi del Tricolore e infine dello Shakedown, in programma dalle 10.15 alle 12.

La partenza cerimoniale avrà luogo, dalle 14, in Piazza del Popolo, nel cuore di Berchidda e, dopo il passaggio in pedana, gli equipaggi faranno rotta verso le due prove del sabato, da ripetere due volte. Si tratta della “Monti di Ala”, con partenza alle 15.01 e alle 18.17 e che, con i suoi 10,81km disegnati in Località Sa Paule, sarà la più lunga della gara, e della “Monte Olia”, 7,48km di speciale, breve e veloce, ricavati nell’omonima foresta demaniale con partenza della prima vettura alle 15.39 e alle 18.55 nel secondo passaggio. Dopo la prima tornata, previsto un riordino al campo sportivo di Berchidda (16.26) e un ingresso in parco assistenza (16.46). A fine giornata, gli equipaggi faranno tappa prima al parco assistenza (19.42) e poi al campo sportivo di Berchidda per il riordino notturno (20.24).

Domenica 1 novembre, il programma prevederà altre due prove - “Monte Lerno” e “Filigosu” (da ripetere tre volte, con “Filogosu” che sarà valida come Power stage nel terzo passaggio). La “Monte Lerno” (con partenza alle 8.33, 11.13 e 13.53) vedrà gli equipaggi cimentarsi in una sezione di 10,40 km crono tracciati nella omonima foresta demaniale, in territorio di Pattada. La “Filigosu” verrà proposta in una versione di 7,43km, con partenza alle 9.04, alle 11.44 e alle 14.24. Arrivo finale e premiazioni dalle 15.05 a Berchidda, in Piazza del Popolo.

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