Saranno 69 i judoka sardi, 45 uomini e 24 donne, a contendersi il tricolore ai Campionati Italiani di Judo. Si disputeranno al Lido di Ostia all’inizio di novembre. Gli ultimi 49 pass sono stati assegnati domenica alla Palestra comunale di Ruinas. La fase di qualificazione regionale è stata organizzata dal Comitato Regionale FIJLKAM Sardegna – Settore Judo, presieduto dal maestro Claudio Camba, insieme alle società dell’Isola. Sul tatami si sono affrontati circa 140 atleti delle categorie Esordienti B e Under 36.

Altri 20 judoka si erano già qualificati con i punti ottenuti nelle gare nazionali e regionali del 2026.

Le categorie. Negli Esordienti B la gara di Ruinas ha assegnato 34 posti, che si aggiungono ai 12 già conquistati. A Ostia gareggeranno quindi 46 atleti sardi under 15, 16 ragazze e 30 ragazzi. Negli Under 36 sono arrivati 15 pass, oltre agli 8 ottenuti in precedenza con i risultati della stagione: in tutto 23 atleti, 15 uomini e 8 donne.

Le società. La Ceracchini Cagliari porterà più atleti di tutti, 7 (6 uomini e una donna). La seguono la Yano Macomer con 6 qualificati (3 uomini e 3 donne) e la Ichnos con 5 (2 uomini e 3 donne). Hanno 4 qualificati ciascuna:

C.S. Olbia e Serrenti 84, entrambe con 4 uomini

Renshu, con 4 donne

Judo Alghero e Yawara Quartu, entrambe con 2 uomini e 2 donne

Hanno 3 atleti ciascuna il C.S. G. Sieni e la Dorgali (tutti uomini) e la Sen No Sen (2 uomini e una donna). Portano due judoka a testa:

Accademia Sassari, GSJ Terralba e Phoenix Team, con 2 uomini

Hobby Sport Pirri e Shardana, con un uomo e una donna

Jigorokano Isili e Renshu Club, con 2 donne

Avranno un solo atleta Gigliotti Nu, Ikioi Cagliari, J.Abbasanta, Judosport, Karalis Judo e Senjyonosamurai. Avranno una sola atleta J.C. La Maddalena, Kan Judo, Shindo Ryu e Trexenta.

Camba: «Un risultato che ci rende orgogliosi». «Portare 69 atleti sardi ai Campionati Italiani è un risultato che ci rende orgogliosi e che premia il lavoro quotidiano delle società, dei tecnici, dei dirigenti e delle famiglie», ha detto il presidente del settore Judo della FIJLKAM Sardegna. «Dietro ogni qualificazione ci sono impegno, sacrificio, allenamenti e la volontà di migliorarsi. Il Judo è una disciplina che insegna il rispetto, la determinazione e la capacità di affrontare le difficoltà: valori che accompagnano i nostri ragazzi dentro e fuori dal tatami».

Camba ha ringraziato le società e chi ha organizzato la giornata di Ruinas. «La presenza di circa 140 atleti e tecnici alla manifestazione regionale testimonia la partecipazione e l’entusiasmo del nostro movimento». Ha ringraziato anche arbitri e presidenti di giuria, e in particolare l’arbitro internazionale Giampiero Contu «per la competenza e professionalità dimostrata».

Ora si guarda a Ostia. «Al di là dei risultati, l’obiettivo è dare il massimo, vivere pienamente questa esperienza e tornare a casa con nuove competenze e motivazioni», ha concluso Camba. «Come Comitato Regionale continueremo a lavorare insieme alle società per sostenere la crescita dei giovani e consolidare la presenza del judo sardo nel panorama nazionale».

I numeri. In Italia il judo conta 1.044 associazioni affiliate al CONI e oltre 60mila tesserati. In Sardegna le associazioni sono 52, con più di 4mila atleti in tutta la regione.

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