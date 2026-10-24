Serie A, sconfitta per l'Amatori Rugby AlgheroNell'anticipo della seconda giornata del girone 1, il Cavalieri Prato sbanca Maria Pia 33-25
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Finisce con una sconfitta l'esordio casalingo dell'Amatori Rugby Alghero. Nell'anticipo della seconda giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A, il Cavalieri Prato ha sbancato il manto erboso di Maria Pia per 33-25 (primo tempo 21-10).
Amatori Alghero-Cavalieri 25-33.
Amatori Alghero: Dapit, Delrio (7' st Pedroni), Serra (15' st May), Russo, Zulian, Rossi, Armani (30' st Minasi), Marcellan (6' Prime), Shelqeti (26' st Capozzucca), Canulli, Fant, Rossoni, Cincotto (26' st Muciaccia), Garziera (26' st Marchetto), Cataldi (6' st Natchkebia). Coach Anversa.
Cavalieri Prato: Puglia, Fondi, Quaranti, Pancini, Cella (10' st Guidoreni), Dabizzi, Bencini (20' st Renzoni), Facchini (20' st Facchini), Righini, Dalla Porta (34' Attucci), Casciello, Tizzi, Dardi (16' st Scuccimardi), Di Leo (20' st Sansone), Rudalli (20' st Rudalli).
Arbitro: Edoardo Pelliccioni di Roma.
Punti: 12' meta Tizzi, trasforma Dabizzi; 17' calcio piazzato Rossi; 21' m. Cella, tr. Dabizzi; 29' m. Garziera, trasf.Rossi; 36' m. Puglia, trasf. Dabizzi; 13' st drop Rossi; 15' st m. Guidoreni, trasf. Dabizzi; 20' st m. Dapit; 34' st m. Armani, trasf. Rossi; 40' st m. Righini.