Basket in carrozzina: debutto con vittoria in trasferta per Dinamo Lab e Porto TorresLa squadra sassarese sbanca Reggio Calabria 67-62, i turritani vincono a Padova 70-49
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Partono col piede giusto le due squadre sarde della serie A di basket in carrozzina. Al PalaCalafiore di Reggio Calabria la Dinamo Lab inaugura ottiene in rimonta una preziosa vittoria per 67-62 sulla Reggio Bic.
Dopo un primo tempo in salita, chiuso a -7, i biancoblu cambiano marcia nella ripresa e risalgono impetuosamente. Intensità, carattere e determinazione guidano i sassaresi in una sfida combattuta fino agli ultimi possessi. Decisivo il contributo del giovane Cristian Uras, che con gli 8 punti consecutivi nel finale stabilisce il career high: 20 punti.
Vince e convince anche l’altra sarda, l’Asinara Waves E-Ambiente, che supera in trasferta la neo-promossa Padova Millennium Basket 70 a 49: partita virtualmente chiusa già dopo 20 minuti per gli ospiti, che mandano in doppia cifra ben 5 giocatori, a conferma di un roster rinnovato, profondo e molto competitivo. L’azzurro Benvenuto esordisce con 16 punti, pur macchiando le proprie percentuali dal campo (5/13) con l’andare dei minuti. Tredici gli assist di un Pratt già leader.