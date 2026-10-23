I padroni di casa arrivano all’appuntamento con la voglia di trasformare la buona prestazione offerta nella gara inaugurale in un risultato positivo. Contro le Fiamme Oro, a Ostia, il Capoterra aveva mostrato qualità e capacità di costruire gioco, ma alla fine si era dovuto arrendere per 38-34. Una partita combattuta, nella quale i giallorossi avevano chiuso la prima frazione in vantaggio sul 14-21, prima di subire la rimonta avversaria nella parte conclusiva. Nonostante la sconfitta, sono arrivati due punti bonus che hanno mosso la classifica.

DISCIPLINA E ORGANIZZAZIONE AL CENTRO DELLA PREPARAZIONE

Durante gli allenamenti dei giorni successivi, lo staff tecnico ha lavorato per individuare gli aspetti da migliorare in vista della sfida con gli abruzzesi. La revisione delle immagini della partita di Ostia ha permesso di soffermarsi soprattutto sulle espulsioni temporanee, sulla gestione dell’inferiorità numerica e su alcune imprecisioni che hanno inciso sull’esito dell’incontro.

Il gruppo ha quindi concentrato una parte importante del lavoro sulla disciplina, tema già evidenziato al termine della prima giornata dai capitani Aru e Celembrini. Attenzione anche alla disposizione del reparto arretrato, con l’obiettivo di rendere la difesa più compatta e coordinata nei momenti di maggiore pressione.

Per il Capoterra sarà fondamentale tradurre quanto preparato durante la settimana in una prestazione solida, evitando cali di concentrazione e mantenendo ordine nelle diverse fasi del match.

L’AQUILA CERCA IL RISCATTO DOPO LA SCONFITTA INTERNA

Anche il Rugby L’Aquila si presenta in Sardegna dopo un debutto difficile. La squadra guidata da Mattia Valdrappa ha perso davanti al proprio pubblico contro l’Old Colleferro, che si è imposto allo stadio Tommaso Fattori con il punteggio di 17-40.

Gli abruzzesi sono attualmente fermi a zero punti, ma il dato ha un valore relativo in una competizione appena cominciata. Per entrambe le formazioni, la seconda giornata rappresenta un’opportunità per reagire e trovare maggiore continuità.

Il tecnico del Capoterra, Garau, mantiene infatti un atteggiamento prudente nei confronti delle prime indicazioni offerte dal campionato, occorreranno ancora diverse partite per delineare con maggiore chiarezza gli equilibri del girone. L’attenzione della squadra sarda resta dunque rivolta soprattutto alla propria prestazione e all’applicazione del piano di gioco.

ROSA QUASI AL COMPLETO: PIAZZALUNGA PRONTO AL DEBUTTO

Le indicazioni provenienti dallo staff medico sono incoraggianti. Valentine e Marongiu, costretti a lasciare il campo in anticipo nella trasferta laziale, hanno smaltito rapidamente i rispettivi fastidi muscolari e potranno essere nuovamente convocati. Valentine, protagonista a Ostia con due mete, sarà quindi a disposizione dello staff.

L’assenza certa è quella di Balboni. La squalifica di tre settimane inflitta dopo il cartellino rosso rimediato contro le Fiamme Oro impedirà alla seconda linea di partecipare alla gara di domenica e alla successiva trasferta romana contro il Rugby Nuovo Salario.

Tra le note positive c’è invece il recupero di Mattia Piazzalunga. Il pilone sinistro, approdato a Capoterra nel corso dell’estate, potrebbe trovare spazio per la prima volta in una partita ufficiale con la formazione giallorossa, offrendo un’ulteriore soluzione nelle rotazioni del pacchetto di mischia.

APPUNTAMENTO DOMENICA AL COMUNALE

La sfida con L’Aquila inaugura il percorso casalingo del Capoterra nella stagione che celebra i cinquant’anni della società. Un’occasione importante per ritrovare il sostegno del pubblico e provare a conquistare il primo successo del campionato.

A dirigere l’incontro sarà Giacomo Favorini, arbitro proveniente da Perugia.

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