Sono diciassette i nuovi campioni sardi Esordienti B di judo, atleti di 13 e 14 anni. I titoli sono stati assegnati nella palestra comunale di Ruinas, che ha ospitato la ventesima edizione del campionato regionale di categoria. La manifestazione è stata organizzata dal settore Judo del Comitato regionale Fijlkam, presieduto da Claudio Camba, insieme alle società dell’Isola.

In gara 63 giovani judoka, 43 ragazzi e 20 ragazze, divisi in otto categorie maschili e nove femminili. La parte del leone l’ha fatta il Cs Guido Sieni di Sassari, con quattro titoli, tutti al maschile. Due ori, entrambi tra le ragazze, per lo Yawara Quartu. Un successo a testa per altre undici società: in tutto sono tredici i club saliti sul gradino più alto del podio.

Tra i ragazzi la Guido Sieni ha vinto con Emanuele Sechi nei 38 kg, Federico Canu nei 42, Pietro Arcamone nei 46 e Riccardo Porceddu nei 55. Nei 50 kg il titolo è andato a Leonardo Cocco (Accademia Sassari), nei 66 ad Andrea Monaco (Jc Alghero), nei 73 a Leonardo Pitelli (Senjyonos Monserrato) e negli over 81 a Daniele Decherchi (Jc Torres).

Tra le ragazze lo Yawara Quartu ha conquistato i titoli con Beatrice Melis nei 52 kg e Sofia Figus nei 70. Le altre campionesse sono Alessia Villassanta (Jigorokano Isili) nei 36 kg, Giulia Arru (Yano Macomer) nei 40, Sara Girau (Ichnos Cagliari) nei 44, Viola Poddesu (Serrenti 84) nei 48, Mariia Burlaka (Jc Maddalena) nei 57, Adele Paolocci (Renshu Club) nei 63 e Martina Diana (Shindo Ryu Oristano) negli over 70.

«La manifestazione ha offerto un’importante occasione di confronto per i giovani judoka sardi», ha detto Camba, «mettendo in evidenza il lavoro svolto dalle società nella formazione delle nuove generazioni». Per il presidente l’appuntamento «rappresenta un passaggio significativo nel percorso sportivo degli Esordienti B, chiamati a misurarsi con i propri coetanei e a maturare esperienza sui tatami regionali».

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