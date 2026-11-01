Uno straordinario Yeman Crippa ha chiuso al secondo posto, con il tempo di 2h06'14, la 50esima edizione della Maratona di New York.

L’atleta italiano è stato superato al traguardo solamente dallo svedese Andreas Almgren, campione europeo dei 10.000 metri e al debutto assoluto sui 42,195 km, primo in 2'06'01.

In terza posizione l'atleta del Lesotho Kamohelo Mofolo con 2h06'26.

L’allungo decisivo di Crippa nella parte finale insieme a Kipruto e Almgren che ha poi fatto valere uno spunto irresistibile, staccando tutti negli ultimissimi km. Il keniano vincitore della passata edizione si è dovuto accontentare del quarto posto in 2h06'27.

(Unioneonline/v.l.)

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