Straordinario Yeman Crippa: è secondo alla maratona di New YorkVittoria per lo svedese Almgren, terzo posto per Mofolo
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Uno straordinario Yeman Crippa ha chiuso al secondo posto, con il tempo di 2h06'14, la 50esima edizione della Maratona di New York.
L’atleta italiano è stato superato al traguardo solamente dallo svedese Andreas Almgren, campione europeo dei 10.000 metri e al debutto assoluto sui 42,195 km, primo in 2'06'01.
In terza posizione l'atleta del Lesotho Kamohelo Mofolo con 2h06'26.
L’allungo decisivo di Crippa nella parte finale insieme a Kipruto e Almgren che ha poi fatto valere uno spunto irresistibile, staccando tutti negli ultimissimi km. Il keniano vincitore della passata edizione si è dovuto accontentare del quarto posto in 2h06'27.
(Unioneonline/v.l.)