I campioni di calcio Wayne Rooney e Sergio Aguero mettono in vendita le loro super Lamborghini.

La leggenda del Manchester United e oggi tecnico del Derby County una Gallardo Spyder del 2007 quotata più di 81mila euro e che finora ha percorso meno di 244 chilometri.

L’argentino del Barcellona invece, (ed ex marito della figlia di Maradona, Giannina) una Aventador da 222mila euro.

“Non so perché l’ho comprata – ha raccontato nel corso del programma televisivo ‘Santo Sabado’ -. Ci avrò percorso circa 1.200 km, quindi è quasi inutilizzata. È lì a prendere freddo e ragnatele, perciò ho deciso di venderla”.

Entrambe hanno ogni optional possibile: la prima può raggiungere 317 km/h in 4,2 secondi. La seconda, super personalizzata con interni in pelle arancio, addirittura 349 km/h in meno di 3 secondi.

(Unioneonline/D)

