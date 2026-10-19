Sino all'84' il punteggio era ancora a occhiali, ma in zona Cesarini la doppietta di Bazzocchi ha inflitto un severo 2-0 alla Women Torres. Debutto perdente e sfortunato per la squadra sassarese, che ha ospitato l'Angelo Baiardo allo stadio Comunale F. Arca di Osilo, in occasione del secondo turno del girone A della Serie C Femminile.

Va detto che dopo la buona partenza delle rossoblù, la formazione ligure ha iniziato ad incrementare la propria azione e per due volte il difensore Billi ha salvato sulla linea (su tiri di Zecchino e Lopez) mentre nel recupero del primo tempo la traversa ha negato a Ciccone la rete che avrebbe portato in vantaggio la Women Torres.

Ancora un legno della squadra sassarese con Rossi in apertura di ripresa, poi al 57' il rigore per le ospiti, ma il portiere Deiana neutralizza il penalty calciato da Lopez. Liguri in vantaggio all'85' su ripartenza che consente a Bazzocchi di ricevere sulla linea del fuorigioco e battere a rete. Al 93' traversa colpita da Biancato e Bazzocchi si ritrova sui piedi la palla del comodo raddoppio.

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