Si giocano mercoledì le gare di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza. In programma, alle 15, Santa Teresa-Calangianus. Alle 16, Alghero-Bonorva, Tortolì-Nuorese e Villacidrese-Iglesias.  

Nelle gare di andata, giocate a inizio ottobre, l'Iglesias ha superato, 1-0, la Villacidrese. Un vantaggio minimo da difendere mercoledì nella gara di ritorno. Il  Tortolì, ha invece battuto per 2-0 la Nuorese. Sempre all'andata l'Alghero ha vinto per 3-2 sul campo del Bonorva. Il derby di andata Calangianus-Santa Teresa si era invece chiuso sullo 0-0.

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