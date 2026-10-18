Tennis Itf Combined, Jessica Pieri vince il singolare femminile nel quarto torneo del Forte VillageAl via sui campi di Santa Margherita di Pula il quinto e ultimo torneo della sessione autunnale che si concluderà il 25 ottobre
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Jessica Pieri, testa di serie numero uno, ha trionfato nel singolare femminile del quarto dei cinque tornei Itf Combined inseriti nella manifestazione Forte Village Tennis Project, organizzata da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Dopo quella disputata in primavera, domenica 13 settembre è ripartita la seconda sessione di tornei internazionali che, dopo la pausa della scorsa settimana, proseguirà fino a domenica 25 ottobre.
Nella finalissima giocata sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, la tennista italiana ha superato con un convincente 6-4, 6-1, in 76’, la francese Nina Radovanovic.
Il primo turno delle qualificazioni maschili aprirà il quinto e ultimo torneo Itf Combined in programma al Forte Village da lunedì 19 a domenica 25.