In casa gli hanno trovato circa 2 chili di cocaina e la bellezza di 12.400 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

Un 39enne è stato arrestato per spaccio di droga, è ritenuto un importante punto di riferimento per lo smercio di cocaina nell’area del Sulcis.

L’operazione è stata effettuata dai poliziotti dell’Anticrimine della Polizia Giudiziaria e dei commissariati di Carbonia e Iglesias.

Dopo numerosi servizi di osservazione, appostamento e monitoraggio del territorio, gli investigatori hanno concentrato le loro attenzioni sul 39enne. Il blitz ha portato al sequestro di due chili di droga, ancora “in pietra” e 12.400 euro in contanti, oltre a cinque bilance elettroniche, materiale per il confezionamento delle dosi, una macchina per il sottovuoto e due cellulari.

La droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto raggiungere un valore commerciale di circa 400.000,00 euro.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata