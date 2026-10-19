La Dinamo Lab Sassari si aggiudica la quinta edizione del Torneo Città di Oristano di basket in carrozzina, disputato nel fine settimana al Palasport di Sa Rodia e dedicato per il secondo anno alla memoria di Domenico Pittalis. Decisivo il successo per 66-60 nell'ultima gara contro l'Asinara Waves Porto Torres, che ha consegnato ai sassaresi il primo posto davanti ai rivali turritani.

Il derby, che metteva di fronte le uniche due formazioni ancora imbattute, ha rappresentato di fatto la finale della manifestazione. Dopo una prima metà di gara equilibrata, la Dinamo Lab ha preso il sopravvento nel terzo quarto, costruendo un vantaggio arrivato fino a 15 lunghezze. Porto Torres ha provato a rientrare nel finale, riuscendo a ridurre il distacco a sei punti, senza però mettere in discussione il successo dei sassaresi.

Entrambe le squadre isolane avevano dominato i precedenti incontri. La Dinamo Lab aveva superato l'Amicacci Giulianova per 56-39 e il Wheelchair Basket Vicenza per 81-16, mentre l'Asinara Waves si era imposta sui veneti per 86-19 e sugli abruzzesi per 62-47.

Il terzo posto è andato all'Amicacci Giulianova, che nell'ultima giornata ha battuto Vicenza per 85-31. La formazione veneta, subentrata al Manchester Revolution dopo la rinuncia degli inglesi, ha chiuso al quarto posto.

Tra i riconoscimenti individuali, il premio di miglior giocatore del torneo è stato assegnato a Cristiano Uras della Dinamo Lab, mentre Piotr Luszynski dell'Asinara Waves Porto Torres ha conquistato quello di miglior realizzatore.

La manifestazione, organizzata dall'Asd Oristano Basket, ha riservato spazio anche alle iniziative dedicate all'inclusione. Sabato mattina alcune scolaresche del territorio hanno incontrato gli atleti durante gli allenamenti, approfondendo i temi dello sport e della disabilità. Nel corso del fine settimana si è svolta anche un'esibizione di danza sportiva paralimpica con Marta Concas, campionessa italiana di Solo Freestyle.

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