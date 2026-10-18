Prima la paura, poi il rimpianto. Il Latte Dolce finisce sotto con l'Anzio prima del riposo, ma nella ripresa assedia l'area laziale e alla fine la rete di Sorgente dell'1-1 è un magro bottino per quanto prodotto. Sono quattro le palle gol fallite clamorosamente dalla squadra sassarese, due per tempo. Davvero un peccato, anche perché nel secondo tempo si è giocato praticamente a una porta con gli ospiti svuotati di energie e tesi solo a difendersi.

L'Anzio ha provato a sorprendere il Latte Dolce in avvio di gara, ma a conti fatti la palla più clamorosa l'ha avuta Sorgente al 18' che in area piccola ha calciato alto l'assist rasoterra da destra di Limberti. Ancora Sorgente, di testa sull'esterno rete al 28'. L'Anzio spreca con Cracaoanu al 41' ma prima del riposo su calcio d'angolo svetta Mavccauro per il vantaggio.

Nella ripresa è un assedio. Altra opportunità clamorosa per i padroni di casa al 58' con Pulina che si libera del difensore con un bel tocco, ma sull'uscita del portiere conclude largo. Altra opportunità sprecata al 63': Banti calcia alto da un metro. Il legittimo pareggio arriva all'82' Biancu a destra per Coghetto, cross e Sorgente sottoporta insiste fino a che non segna, nonostante un difensore sulla linea.

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