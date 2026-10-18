Nel girone A di Promozione la matricola Accademia Sulcitana sembra aver superato il suo negativo inizio di stagione battendo fuori casa il Castiadas per 5-0.

Domenica scorsa aveva  ottenuto i primi tre punti del campionato piegando il Masainas per 5-1. Ora la squadra di Villa San Pietro risale a quota sei punti, con la speranza di raggiungere subito una posizione di classifica migliore.

Sei punti, dieci gol fatti in due gare e solo una rete subita, dicono che la squadra ha superato il momento difficile.

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