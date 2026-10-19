Giorgio Basoli non ha deluso le attese e, anche al Mugello, nel quinto e penultimo round del Campionato Legend Cars Trophy 2026 di cui è leader, il pilota cagliaritano ha conquistato una vittoria e un secondo posto, a 5millesimi dal primo, che gli hanno consentito di consolidare il primato in classifica.

Risultati davvero preziosi e pesanti, soprattutto se si pensa che nell’ultimo appuntamento della stagione, in programma a Misano il da venerdì 13 a domenica 15 novembre, verranno assegnati punti doppi, che potrebbero rimescolare le carte. Inoltre, le convincenti prestazioni sul circuito toscano sono un’iniezione di fiducia in vista della prossima trasferta a Las Vegas per partecipare alle Inex Road Course World Finals, finali mondiali riservate alle Legend che si disputeranno da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre.

Su un circuito caratterizzato da lunghi rettilinei in cui la scia era determinante per i sorpassi, il fine settimana di gare si era aperto venerdì con due sessioni di prove libere, in cui Giorgio Basoli era stato il più veloce nella prima, nella quale aveva siglato il miglior tempo assoluto, 2’14”735, e il secondo nella successiva, ad appena 0”058 dal primo, Alberto Naska (2’14”759). Basoli aveva dunque confermato, anche in Toscana, l’ottimo feeling con le leggere e prestanti vetture americane (470kg, motore Yamaha da 900cc di cilindrata, 140cavalli).

Nella qualifica disputata sabato mattina, il pilota cagliaritano aveva realizzato il sesto crono, 2’14”702, a 0”449 dal primo. Partito dunque sesto in griglia in gara1, Basoli ha saputo conquistare subito le posizioni di vertice e, nell’arrivo in volata, è arrivato secondo, alle spalle di Mussi, per appena 5millesimi.

La lunga domenica si è aperta con una coltre di nebbia ad avvolgere il tracciato del Mugello, una condizione che ha reso scarsa la visibilità in alcuni tratti del circuito e che, sommata a una serie di contatti avvenuti nella affollata pista con oltre quaranta vetture Legend in gara, ha fatto sì che gran parte della gara2 si svolgesse in regime di safety car. Di conseguenza, Basoli, schierato in griglia in quinta fila e autore di una partenza non ottimale, non ha poi avuto modo di compiere dei sorpassi e si è dovuto accontentare di un decimo posto.

Nel tardo pomeriggio, le Legend Cars sono tornate in pista per disputare gara3 e, stavolta Giorgio Basoli, partito di nuovo in quinta fila, non ha perso tempo, ha conquistato subito le posizioni di vertice e, trovandosi in testa alla corsa quando è dovuta entrare in azione la safety car in seguito a un contatto che ha portato alcune vetture sulla ghiaia, il talentoso pilota sardo ha conquistato una vittoria pesantissima in chiave campionato.

Basoli dichiara: “Sono molto contento della vittoria in gara3, ottimo risultato visto che peraltro partivo decimo, e anche del secondo posto in gara1. Abbiamo allungato ulteriormente in classifica, anche se il vantaggio è relativo perché a Misano, coi punti doppi, sarà come correre sei gare in un weekend. Io e il team siamo molto soddisfatti del lavoro svolto e dei risultati che stiamo ottenendo in questo primo anno nel mondo delle Legend Cars. Adesso testa a Las Vegas, cercherò di fare del mio meglio e di tenere alta la bandiera dei Quattro Mori”.

Il direttore sportivo di Meda Sport Antonio Dettori sottolinea: “Al Mugello, la safety car ci ha tolto qualcosa in gara2, ma ce l’ha restituito in gara3. Non è il modo migliore per vincere, ma l’aspetto positivo è che abbiamo allungato in campionato e dimostrato ancora una volta di essere sul pezzo. Adesso ci concentriamo su Las Vegas e poi arriverà il round finale a Misano e sarà il momento di raccogliere quanto seminato durante l’anno, sarà difficilissimo ma siamo competitivi e siamo sicuri di quello che possiamo fare”.

Per il 19enne Giorgio Basoli, dopo tredici anni nel karting, è la prima stagione al volante di una vettura, nello specifico di una Legend Car. Nella prima parte del campionato, il giovane portacolori sardo ha collezionato risultati significativi, a partire dal terzo posto in gara1 e dal secondo posto in gara2 firmati nella prima in calendario, disputata a Vallelunga la scorsa primavera, e dalla prima vittoria, ottenuta in gara1 a Varano de’ Melegari nel secondo fine settimana di gara. Poi una serie di contatti e sfortunati incidenti ha tenuto Basoli lontano del podio a Magione, dove aveva però realizzato il miglior tempo in qualifica e siglato la pole position. Un mese fa, il circus delle Legend Cars è sbarcato di nuovo a Vallelunga, circuito in cui Giorgio Basoli ha trionfato in gara1 e in gara3. Dopo il fine settimana di gara al Mugello, si disputerà l’ultimo appuntamento stagionale a Misano.

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