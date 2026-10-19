Serie C Unica, la Pisano Arredamenti Quartu resta in vettaI risultati delle sfide dell’ultima giornata
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Serie C Unica, la Pisano Arredamenti Quartu resta in vetta. Successo importante anche per l'Olimpia Cagliari, che si aggiudica il derby cittadino contro il Cus: partenza in salita per i "Pumas", sotto di 6 lunghezze al 10', ma nei due quarti centrali la squadra di coach Roberto Zucca scava il solco decisivo, fino a chiudere con un netto +22 (77-55).
Passa all'overtime, invece, la Pallacanestro Nuoro di Giampaolo Mazzoleni: contro l'Antonianum, i barbaricini inseguono per tutto il primo tempo, ma alla fine riescono a prevalere al supplementare grazie soprattutto ai 27 punti di Bensons, riscattando la sconfitta della scorsa settimana a Carbonia (81-74). I quartesi, invece, restano soli in fondo alla classifica.
Un tiro libero di Sanna nel finale regala due punti preziosissimi al Cmb Porto Torres, che sbanca il PalaSimula di Sassari. Alla Dinamo Academy non basta un'altra prestazione convincente del lungo Michele Cipriano, autore di 25 punti (74-73).
Il derby sulcitano premia la Scuola Basket Carbonia, capace di imporsi per 67-59 al PalaVersano di Calasetta. In evidenza l'ala Gabriele Passa, autore di 19 punti, mentre dall'altra parte non basta il contributo di Bernardi.
La stracittadina sassarese, infine, è del Sant'Orsola, che supera nettamente i campioni regionali in carica della Torres (92-73)
Classifica: Ferrini Quartu 6, Carbonia 4, Nuoro 4, Olimpia Cagliari 4, Sant'Orsola Sassari 4, Cmb Porto Torres 4, Torres 2, Calasetta 2, Cus Cagliari 2, Aurea Sassari 2, Dinamo Academy 2, Antonianum Quartu 0.
Dinamo-Porto Torres 73-74
Dinamo Academy: Iaci 1, Ganga 5, Brunu 2, Correddu, Moscaritolo 13, Secchi ne, Raffo ne, Re 4, Fara 9, Zoccheddu, Cipriano 25, Loriga 14. Allenatore Sassu
Cmb Porto Torres: Mulas 10, Mertika, Cocco 11, Piras 6, A. Pisano 15, M. Carletti 9, Russu ne, Lungheu 6, N. Carletti 6, Doumbia, Sanna 1, N. Pisano 10. Allenatore Carlini
Parziali: 16-18; 28-42; 51-65
Calasetta-Carbonia 59-67
Camping La Salina Calasetta: Sanna ne, Penoni ne, Guadagno 2, Granieri 5, Bernardi 19, Ceban 11, Zucca 11, Werlich 1, Aversano ne, Fontana ne, Tarahija 10, Hassan ne. Allenatore Frisolone
Scuola Basket Carbonia: Messina, Floris, Boi 3, Angius 2, Barreiro 13, Chessa, Zonza ne, Passa 19, Deliperi 9, Cancedda 7, Crobu 14, Sciascia. Allenatore Ursillo
Parziali: 13-22; 30-36; 50-46
Nuoro-Antonianum 81-74 d1ts
Pall. Nuoro: Assui 8, Loddo ne, Derick 2, Canu, A. Mazzoleni 12, Zidda ne, Piredda 6, Trani 4, Martis 6, Doglio 16, Leoni ne, Bensons 27. Allenatore G. Mazzoleni
Antonianum Quartu: Medda ne, R. Mattana 6, Ruggeri 4, Malpede 17, Suriano 9, Jordan 12, Pirisi 14, Napoli, A. Mattana 11, Tiragallo 1. Allenatore Fraghì
Parziali: 15-21; 29-37; 48-45; 66-66
Sant'Orsola-Torres 92-73
Sant'Orsola Sassari: Gueye 14, Giordo 8, Villani, Aroni 4, Camboni 11, Cecchini 20, Vannoni 2, Casu 8, Usai 18, Carta 5, Petretto 1, Manca 1. Allenatore Ruiu
Sef Torres: N. Pitirra, Scarpa, Cuccu, E. Pitirra 19, Denti 11, Giua 10, Fumanti 7, Melis 3, Motzo 5, D'Elia 4, Barabino 9, De Rosas 5. Allenatore Mura
Parziali: 22-12; 42-26; 59-43
Ferrini-Aurea 78-63
Pisano Arredamenti Quartu: Puddu ne, Pedrazzini 13, Graviano 5, Murru ne, Saba, Floridia 15, Pisu 2, Saddi 6, Deering ne, Madau 2, Salone 14, Sanna 21. Allenatore Elia
Fisiokons Sassari: Usai 14, Desole 8, Vasselli 5, Langiu 6, Lizzeri 2, Efevberha 28, Mura ne, Garau, Macciocu. Allenatore Basoli
Parziali: 18-22; 44-29; 61-48
Olimpia-Cus Cagliari 77-55
Olimpia Cagliari: Di. Piras, Zurru, Chessa 6, Da. Piras 9, Picciau 25, Angius 6, Sassaro 13, Cesaraccio 9, Cannas, Pala, Dacome, Cicotto 9. Allenatore Zucca
Cus Cagliari: Tocco 13, Tanda 2, Poddighe 15, Loi 3, Diana 7, Fancello 3, Lecis Cocco Ortu, Cubeddu 6, Bonacci 3, Zedda 3. Allenatore Benucci
Parziali: 18-24; 42-29; 61-39