A2 Femminile, Mercede Alghero travolta in casa da MatelicaEppure l'inizio aveva lasciato intravedere una partita diversa
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Un avvio promettente, poi il progressivo cedimento fino al pesante passivo finale. Terza sconfitta consecutiva per la Mercede Alghero, travolta al PalaManchia dall'Halley Thunder Matelica per 80-31. La formazione di Manuela Monticelli resta così ferma a zero punti nella classifica del Girone B di Serie A2 Femminile.
Eppure l'inizio aveva lasciato intravedere una partita diversa: trascinate da una brillante Murgia, le catalane si erano portate sul 12-2 dopo appena tre minuti e mezzo, sorprendendo le avversarie. La reazione delle marchigiane, però, è stata immediata e soprattutto travolgente: un parziale di 17-0 ha completamente ribaltato l'inerzia dell'incontro, permettendo a Matelica di chiudere il primo quarto avanti 19-12.
Il break delle ospiti si è poi allungato fino al 24-0 a cavallo delle prime due frazioni: con Tulonen e Bonvecchio a guidare l'attacco, Matelica ha progressivamente ampliato il margine, senza concedere alle algheresi la possibilità di rientrare in partita.
Nella ripresa il divario si è fatto ancora più netto. Le marchigiane hanno continuato a spingere, imponendosi nei secondi venti minuti con un parziale complessivo di 39-8.
Mercede Alghero-Halley Thunder Matelica 31-80
Mercede Alghero: Murgia 12, Dell’Orto 4, Gkompetzisvili 2, Mitreva 5, Popovic 2, Derekyulieva 2, Puggioni, Kjolchevska, Bebbu ne, Silanos 2, Moro ne, Vaicekauskas 2. Allenatrice Monticelli
Matelica: Ciuffoli 8, Bacchini 2, Tulonen 15, Gramaccioni 9, Bonvecchio 13, Cibinetto 5, Nardoni 3, Zamparini 4, Gianangeli 8, Pericic 9, Offor 4. Allenatore Matassini
Parziali: 12-19; 23-41; 27-64