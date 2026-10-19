Sono passati quasi quindici anni dall’ultima volta che la Nazionale di calcio a 5 è passata dalla Sardegna: era il 18 e 19 gennaio 2011, quando prima al PalaBeethoven di Quartu e poi al Palazzetto di Carbonia la selezione maggiore superò rispettivamente 2-1 e 2-0 la Serbia in amichevole davanti a un’ottima cornice di pubblico. L’attesa, per gli appassionati isolani di futsal, è destinata a concludersi in breve tempo: a dicembre l’Italia Under-19 arriverà a Cagliari per giocare la prima edizione dell’Ediline Prendas Cup, con una doppia partita contro i pari età della Slovenia.

La locandina dell’Ediline Prendas Cup

Il torneo, organizzato dall’associazione Quinto Uomo – Futsal in Sardegna, avrà come sede il PalaCUS di Sa Duchessa: martedì 15 dicembre alle 21 la prima partita e il giorno successivo alle 13 la seconda, entrambe con ingresso libero e gratuito. Per l’Italia Under-19 del commissario tecnico Vanni Pedrini quello di Cagliari sarà un doppio test di preparazione al Main Round dell’Europeo di categoria, che si svolgerà a partire da fine marzo 2027 e vedrà gli Azzurrini protagonisti.

Uno dei gol di Alessandro Patias nell’amichevole fra Italia e Serbia a gennaio 2011: è stata l’ultima volta che la Nazionale di calcio a 5 ha giocato in Sardegna (archivio)

L’Ediline Prendas Cup non esaurirà le sue attività con le due partite fra Italia e Slovenia, perché è in via di definizione un programma correlato di appuntamenti. Le nazionali saranno in Sardegna da domenica 13 dicembre e gli allenamenti di lunedì 14 e martedì 15 saranno a porte aperte, alla presenza di diverse scuole di Cagliari e Hinterland, nonché di scuole calcio e scuole futsal. In aggiunta, sono attesi diversi ospiti speciali e uno di questi potrebbe essere il commissario tecnico della Nazionale maggiore, Salvo Samperi. Da valutare se potrà essere convocato con l’Italia anche qualche talento sardo, in un movimento che a livello femminile ha appena visto il capitano del Cagliari Alice Virdis (18 anni compiuti lo scorso maggio) conquistare la prima storica qualificazione agli Europei delle Azzurre.

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