Non basta una buona prestazione alla Pallacanestro Sennori, che esce sconfitta dalla trasferta sul campo della Gallaratese (84-69) nella quarta giornata del campionato di Serie B Interregionale. I romangini di Fabrizio Longano, reduci dal pesante ko casalingo contro Oleggio, riescono a mettere in difficoltà i lombardi per buona parte dell'incontro, ma perdono contatto negli ultimi minuti, incassando la seconda battuta d'arresto consecutiva.

L'equilibrio caratterizza soprattutto la prima metà di gara, durante la quale Gallarate mantiene quasi sempre il comando delle operazioni senza riuscire a prendere il largo. Sennori resta a contatto grazie soprattutto alle iniziative offensive di Fabris e Cabras, andando al primo riposo sotto di sei lunghezze (20-14). Un distacco che rimane invariato anche all'intervallo lungo, raggiunto sul 42-36.

Dopo la pausa, però, i Tauri cambiano passo. La formazione di Longano recupera progressivamente terreno fino a completare il sorpasso proprio allo scadere della terza frazione: un tiro libero del capitano Enrico Merella vale il 58-57 con cui gli ospiti si presentano agli ultimi dieci minuti.

La Gallaratese riesce comunque a riprendere il controllo della partita e, dopo una fase ancora combattuta, trova l'allungo decisivo a cinque minuti dalla conclusione. Una tripla di Meier apre la strada ai padroni di casa, che consolidano il vantaggio con i canestri di Nasini e Bonavida. Sennori non trova più le risorse per reagire e subisce un parziale di 27-11 nell'ultimo periodo, pagando anche la maggiore presenza dei lombardi sotto i tabelloni (48-39 il computo dei rimbalzi).

Tra i Tauri il miglior realizzatore è Fabris con 14 punti, seguito da Musso (12) e Cabras (11). Per Gallarate spiccano Clerici (19), Meier (18) e Bonavida (13).

Dopo le vittorie esterne ottenute contro Borgomanero e Crocetta Torino, arriva dunque il primo stop stagionale in trasferta per Sennori, che resta con due successi nelle prime quattro giornate.

Aeres Aviation Gallaratese-Pallacanestro Sennori 84-69

Parziali: 20-14, 42-36, 57-58

Gallaratese: Cividati ne, Meier 18, Veronesi 4, Nasini 8, Ranitovic 5, Clerici 19, Albique 7, Bonavida 13, Pisati ne, Lunardi 10, Paparella. All. Allegretti.

Sennori: Fabris 14, Puggioni 7, Sahud 8, Merella 8, Cabras 11, Casu 2, Musso 12, Busi, Kamate 4, Biolchini 3. All. Longano.

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