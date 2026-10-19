È un terzetto a guidare la classifica del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Dopo la seconda giornata rimangono a punteggio pieno Shardana Basket, Elmas e Santa Croce Olbia.

Le battistrada. I neo-promossi sassaresi si impongono per 75-58 contro l’Astro Cagliari. Grande equilibrio nel corso del primo tempo (21 pari al 10’ e 36 pari al 20’). L’allungo dei padroni di casa arriva nel corso del terzo quarto (53-46 al 30’). Negli ultimi 10’ lo Shardana continua ad allungare, fino a raggiungere il +17 finale. Miglior realizzatore della gara è Serra, dello Shardana, con 16 punti. Vittoria di misura per Elmas, con il punteggio di 78-75, contro la Ferrini Quartu. Ospiti meglio nella prima parte dell’incontro. Nel primo quarto, infatti, raggiungono il +6 al 10’ (sul 15-21) e allungano fino al +7 dell’intervallo (34-41 al 20’). Nella ripresa la reazione masese si concretizza con la parità del 30’ (56-56). Testa a testa negli ultimi 10’, con le due squadre che si alternano al comando fino agli ultimi minuti, quando Elmas tiene un piccolo vantaggio e porta a casa il successo. Top scorer dell’incontro è Uda, dell’Elmas, con 22 punti. Infine, netta vittoria esterna della Santa Croce Olbia, a San Sperate, per 47-82. I primi 20’ vivono di un sostanziale equilibrio (13-12 al 10’ e 25-29 al 20’). Gli olbiesi costruiscono il break al rientro dal riposo lungo, raggiungendo il +16 al 30’ (39-55) e il massimo vantaggio (+35) al 40’. Nella Santa Croce, da segnalare i 25 punti di Poloni.

La “prima”. Prima gioia stagionale per Genneruxi e M.B.A. Alghero. I cagliaritani superano per 68-61 il CUS Sassari. Dopo l’equilibrio dei primi 10’ (14-13), i padroni di casa allungano sul +9 prima dell’intervallo (32-23 al 20’). Gli universitari cercano di ricucire nella terza frazione (51-47 al 30’), ma il Genneruxi controlla e riallunga chiudendo sul + 7 finale. Susini, del Genneruxi, e Moscaritolo, del CUS Sassari, con 16 punti personali, sono i migliori realizzatori della serata. Infine, successo della M.B.A. Alghero contro Serramanna (86-65). Algheresi sopra la doppia cifra di vantaggio sin dalle prime battute (25-15 al 10’ e 52-36 al 20’). Reazione ospite nel terzo quarto (64-54 al 30’), prima del nuovo break dei padroni di casa nel finale. Sul parquet algherese è Sahud il migliore, con 28 punti personali.

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