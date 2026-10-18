Due mesi di disagi per completare un intervento atteso da tempo e mettere in sicurezza uno dei nodi più critici della viabilità di Capoterra. Prenderanno il via lunedì i lavori diretti dall’Anas sull’innesto tra la strada provinciale 91 e la nuova Statale 195, e comporteranno la chiusura dell’intero asse stradale, con inevitabili ripercussioni sugli spostamenti in entrata e in uscita dal centro abitato. Migliaia di auto, ma anche i mezzi del trasporto pubblico e quelli dell’igiene urbana, saranno così costretti a districarsi in percorsi alternativi che allungheranno inevitabilmente il tragitto.

Per raggiungere Capoterra o lasciarla, gli automobilisti dovranno utilizzare percorsi alternativi, che dall’incrocio di Sant’Angelo consentiranno di arrivare a quello con l’Agriacantus o alla rotatoria del Fenicottero, aggirando così l’area del cantiere. Sarà possibile utilizzare anche il tratto della nuova Sulcitana inaugurato nei mesi scorsi, attraverso il quale si raggiunge la zona dell’impianto di compostaggio, oltre alla strada che conduce a Poggio dei Pini.

«L’intervento è ormai improrogabile – sottolinea il sindaco Beniamino Garau –. Parliamo di uno snodo importante, percorso ogni giorno da tantissimi cittadini che conoscono bene le criticità e la pericolosità di quel tratto, rimasto incompleto dopo l’apertura della nuova Statale 195». L’amministrazione comunale aveva chiesto ad Anas di valutare la possibilità di mantenere aperta almeno una carreggiata, ma la richiesta non è stata accettata. «Purtroppo – spiega Garau -, la necessità di intervenire anche sul canale di scolo sottostante imporrà il completo taglio dell’asse stradale, la strada provinciale verrà quindi completamente interrotta. Chiediamo ai cittadini di avere pazienza, i lavori servono esclusivamente per ripristinare la sicurezza stradale».

L’obiettivo è eliminare la curva a gomito della provinciale 91, una sorta di chicane che crea difficoltà soprattutto ai mezzi pesanti, costretti quasi a fermarsi per affrontarla. «Per gli automobilisti il rischio di incidenti frontali è costante, perché la conformazione della curva costringe ad allargarsi verso l’altra corsia -, spiega la vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici Silvia Sorgia -l’intervento provocherà disagi, ma è ritenuto indispensabile per migliorare la sicurezza di un collegamento utilizzato quotidianamente da migliaia di persone. La conclusione dei lavori è prevista prima di Natale».

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