L’Italia femminile approda alle semifinali delle Qualificazioni della Zona Europa/Africa della Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair Tennis, organizzata da Sardinia Open, col patrocinio di Federazione Italiana Tennis Padel e Comitato Italiano Paralimpico.

Sui campi in green set del Tc Alghero, oggi le azzurre hanno perso 2-1 con la Svizzera, ma hanno passato il turno come seconde del gruppo 1. L’Italia femminile ha perso i due singolari giocati da Silvia Morotti (6-0, 5-7, 6-2 in 2h contro Angela Grosswiler) e Maria Vietti (6-1, 6-2 contro Nalani Buob), ma ha poi ottenuto il successo in doppio con Morotti e Vanessa Ricci (6-1, 6-2 su Grosswiler e Giulia Damiano). Le azzurre ora affronteranno Israele, qualificato già da mercoledì, mentre nell’altra metà del tabellone, la Svizzera si misurerà con l’Austria. La finale per il quinto e sesto posto sarà Lettonia-Turchia.

Maschile. L’Italia, battuta 2-1 dall’Austria, dovrà accontentarsi di un piazzamento dal quinto all’ottavo posto, che sarà determinato dai risultati delle partite Croazia-Germania e Svezia-Italia. Oggi Francesco Felici ha regolato 6-2, 6-3 il classe 1961, Martin Legner, ma non è bastato. Luca Arca è stato sconfitto 6-4, 6-4 da Maximilian Taucher e poi, nel doppio, Arca e Antonio Cippo hanno perso 6-4, 6-0 contro i due austriaci, cedendo il pass per le semifinali di domani, che saranno Israele-Polonia e Belgio-Austria.

Quad. Nella categoria Quad, l’Italia si è arresa 3-0 alla Turchia e, anche in questo caso, ha mancato l’accesso alle semifinali, dove è approdata come seconda la Francia, che battuto 3-0 il Portogallo. Sconfitti Alberto Saja (6-4, 6-2 da Ali Yilmaz Ataman), Hegor Di Gioia (doppio 6-0 contro Ahmet Kaplan), che hanno perso 6-1, 6-2 anche il doppio, con gli stessi quattro atleti in campo. Nel gruppo 2, Israele e SudAfrica hanno battuto 3-0, rispettivamente, Svizzera e Austria. In semifinale, sarà Turchia-SudAfrica e Israele-Francia, mentre per le posizioni dalla quinta all’ottava, si affronteranno Italia-Svizzera e Austria-Portogallo.

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