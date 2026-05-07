Nel girone A di Prima categoria la lotta per il salto in Promozione è riservata a tre squadre racchiuse in un solo punto. Un finale davvero incandescente: 29 gare giocate non sono servite a indicare la squadra più forte. A novanta minuti dalla fine della stagione, la classifica vede al comando Gioventù Sarroch e Accademia Sulcitana con 68 punti.

Ad un solo punto di distacco insegue il Decimo 07 scavalcato domenica scorsa dalle rivali quando tutto faceva pensare in un suo successo finale. La sconfitta subita nel derby col Decimoputzu, è arrivata forse inaspettata, rilanciando l'Accademia e il Sarroch che invece hanno vinto facilmente con Quartu 2000 e e col Cardedu. Domenica le due capoliste giocano in trasferta: l'Accademia Sulcitana a Tertenia, il Sarroch a San Vito.

Il Decimo 07 ospiterà invece il Sestu, sperando nell sconfitta o nel pareggio delle rivali. In coda tutto è deciso da tempo con la retrocessione di Quartu 2000 e Villagrande.

© Riproduzione riservata