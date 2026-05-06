A Santa Margherita di Pula, quattro italiani scenderanno in campo ai quarti di finale del singolare maschile del sesto Itf Combined che rientra nella manifestazione “Forte Village Tennis Project”, organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Il primo è la testa di serie numero 6, Enrico Dalla Valle, che ha sconfitto 1-6, 6-4, 7-6 l’argentino Lorenzo Gagliardo, mentre Michele Mecarelli ha passato il turno grazie al doppio 6-4 messo a referto contro il qualificato Tobia Costanzo Baragiola Mordini). Il qualificato Giacomo Crisostomo, invece, ha superato 6-4, 6-0 la testa di serie numero 7 Gianmarco Ferrari, mentre il il lucky loser Lorenzo Berto si è imposto 2-6, 6-4, 6-1 su Lorenzo Rottoli.

Fuori dai giochi Gabriele Maria Noce, battuto 6-3, 6-7, 6-4 dal bulgaro Pyotr Nesterov, numero 2 del tabellone, così come il qualificato Francesco Ferrari (2-6, 7-5, 6-2 dall’iraniano Kasra Rahmani) e le wild card Sebastiano Cocola (6-3, 6-1 dal russo Andrey Chepelev, numero 1) e Lorenzo Comino (3-6, 6-4, 6-2 dal francese Arthur Nagel, numero 3).

Femminile. Sette italiane agli ottavi femminili. Ad Angelica Raggi e alla wild card Marcella Dessolis, vincenti ieri, si sono aggiunte oggi la wild card Ilary Pistola, che ha eliminato la francese Selena Janicijevic, testa di serie numero sorpresa 6-2, 6-4, e Verena Melis, che ha sconfitto 6-2, 6-0 la qualificata Micol Salvadori. Avanti anche la numero 6 del seeding, Tatiana Pieri (6-1, 6-3 sulla qualificata Sara Milanese), la wild card Camilla Gennaro (che dopo 3h14’ di gioco si è imposta sulla numero 4, l’olandese Anouck Vrancken Peeters, 2-6, 6-4, 7-6), Arianna Zucchini (6-2, 6-1 sulla qualificata Benedetta Ortenzi) e la qualificata Barbara Dessolis (6-2, 4-6, 6-1 sulla wild card cinese Lingling Zhu).

Eliminate la lucky loser Cecilia Manitto (doppio 6-3 dalla lettone Beatrise Zeltina) e la qualificata Noemi la Cagnina (doppio 6-1 dalla finlandese Laura Hietaranta, numero 5).

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