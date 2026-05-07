Doppio colpo esterno nei recuperi infrasettimanali di Serie B Femminile e Divisione Regionale 2 di basket.

Serie B Femminile. Il San Salvatore Selargius vince sul parquet della Pallacanestro Nuoro per 46-72 e consolida la quarta posizione in classifica. L’equilibrio è solo nelle fasi di avvio, quando è solo uno il punto che separa le due squadre (14-15 al 10’). L’allungo ospite arriva nel corso della seconda frazione, quando in vantaggio va sopra la doppia cifra (20-33 al 20’). Nella ripresa le selargine non abbassano il ritmo e portano a casa i due punti. Miglior realizzatrice della gara è Ingenito, del San Salvatore, con 20 punti.

I tabellini.

Pall. Nuoro – San Salvatore Selargius 46-72

Pall. Nuoro: Pala, Soro 2, Musio 9, Ruiu 19, Fadda 2, Porcu 4, Desogus 5, Picconi, Mele, Niang 6. Allenatrice Puddu.

San Salvatore: Melis 12, Olla 2, Vargiu 8, Lapa 10, Ingenito 20, Ruggeri 4, Alfonso 6, Lippi 2, Corongiu 8. Allenatore Ghiani.

Arbitri: Cappelloni e Gavini.

Parziali: 14-15; 20-33; 31-57; 46-72.

Divisione Regionale 2. Un colpo esterno che vale la seconda posizione in solitaria per il CUS Cagliari che si impone contro il Genneruxi per 42-45, nel recupero della sesta giornata di andata. Partita equilibrata, nella quale gli universitari hanno avuto la meglio, facendo un passo importante, in chiave classifica, in prospettiva playoff. Ora, infatti, il CUS Cagliari è secondo, in solitario, con 4 punti da recuperare sulla capolista Serramanna e 2 di vantaggio sulla coppia Condor Monserrato-Azzurra Oristano. Quinta posizione, a -4, per il Cagliari Basket. Discorso aperto e formazioni che torneranno in campo nel weekend per la penultima giornata del torneo.

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