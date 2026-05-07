Serie D1, i risultati del fine settimanaSi sono giocati nel weekend i match validi per il campionato regionale a squadre maschile e femminile
Si sono disputati nel fine settimana i match validi per il campionato regionale di Serie D1 maschile e femminile a squadre.
D1 maschile.
Girone 1:
Cus Cagliari-Tc Porto Torres 6-0
Tc Ittiri-Tennis Elmas 1-5
Le Saline-Tc Cagliari A (rinviata a domenica 10 maggio, ore 9).
Classifica: Cus Cagliari A 9; Tennis Elmas* 7; Le Saline 6; Tc Porto Torres 4; Tc Ittiri e Tc Cagliari A** 0. (* una partita in più; ** una partita in meno).
Girone 2:
Gt Generale Rossi-Tc Ghilarza 5-1
Poggio Sport Village A-Tc Carbonia A 6-0
Tc Solarussa A-Easy Sporting A 0-6
Classifica: Easy Sporting A 12; Gt Generale Rossi* 7; Poggio Sport Village A* 4; Tc Solarussa A* e Tc Carbonia A* 3; Tc Ghilarza 0. (* una partita in meno).
D1 femminile.
Girone 1:
Easy Tennis-Tc Tempio 2-2
Gt Generale Rossi A-Torres Tennis 4-0
Ct Macomer-Le Saline (rinviata a domenica 10 maggio)
Classifica: Gt Generale Rossi* 9; Tc Tempio*, Le Saline** e Easy Tennis* 3; Ct Macomer* e Torres Tennis 1. (* una partita in meno; ** due partite in meno).
Girone 2:
Quattro Mori Tennis Team A-Ct Decimomannu 2-2
T&C Al.Ga.-Poggio Sport Village 1-3
Sporting Ct Quartu-Cus Cagliari (domenica 17 maggio, ore 9).
Classifica: Ct Decimomannu 10; Quattro Mori Tennis Team A* 7; Poggio Sport Village 5; Sporting Ct Quartu* 4; Cus Cagliari** 1; T&C Al.Ga 0. (* una partita in meno; ** due partite in meno).