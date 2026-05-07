Con l'ultimo turno in programma domenica prossima chiuderà i battenti, per ciò che concerne la stagione regolare, anche il campionato di Prima Categoria. Per quanto riguarda le compagini "Galluranglonesi" che vi partecipano (per il Girone C l'Oschirese e per il D Valledoria, Badesi 09 e Lauras) la classifica non dovrebbe subire grossi mutamenti.

Questo a meno che il Valledoria (3° con 57 punti), aiutato da una "Conditio sine qua non", non riesca a battere in casa il Siligo e la Lanteri (a quota 60) perda in trasferta col Sorso 1930. A quel punto si ritroverebbero appaiate al secondo posto con gli stessi punti, la classifica avulsa pari (doppio pareggio negli scontri diretti) e la differenza reti generale da valutare in base all'ultima giornata. Questo perché domenica scorsa, sassaresi e valligiani hanno dato vita al loro scontro diretto terminato con uno spumeggiante 3-3.

Per quanto riguarda le altre due dello stesso territorio, ovvero Badesi 09 e Lauras, si sta assistendo a una competizione nella competizione per chi arriva "prima", con sorpassi e controsorpassi. Attualmente a precedere, manco a dirlo con tanto di sorpasso, è il Badesi 09 (45 punti): ha vinto a Sorso, in casa dell'Atletico, e il mattatore dell'incontro, con tanto di tripletta e anche in veste di assist-man, è stato Valentin Martini. Un punto sotto il Lauras (44), che sul terreno amico è stato sconfitto da un Olmedo alla strenua ricerca di punti per evitare la lotteria dei playout. Vada come vada, per tutte e tre è stata una stagione positiva.

Terminiamo con l'Oschirese: con un ottimo percorso, e salutando con un successo il pubblico di casa, chiude la stagione a ridosso delle prime posizioni, in quel Girone C che ha incoronato il Macomer che andrà direttamente in Promozione e il Fonni con già in tasca il biglietto playoff per affrontare la seconda di un altro girone.

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