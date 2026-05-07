Sarà una domenica di quelle che si ricordano per le squadre sarde impegnate in Eccellenza. Da un lato la corsa verso gli spareggi nazionali per la Serie D, dall'altro la lotta senza esclusione di colpi per evitare la retrocessione: novanta minuti, forse qualcuno in più, per scrivere pagine importanti della stagione.

Sul fronte playoff, alle 16 allo stadio "Salvatore Zichina" di La Maddalena va in scena il ritorno tra Ilvamaddalena e Tempio. All'andata i galluresi erano usciti sconfitti per 1-0, e ora si trovano di fronte a un compito chiaro ma tutt'altro che semplice: vincere con almeno due gol di scarto per avanzare al turno successivo. Una vittoria di misura non basterebbe, poiché in caso di parità complessiva di risultati e reti al termine dei tempi regolamentari si andrebbero a disputare due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno, e in caso di ulteriore parità passerebbe la squadra meglio classificata al termine del campionato, ovvero l'IlvaMaddalena. I maddalenini sanno dunque che basta non perdere di due o più gol per staccare il pass verso gli spareggi nazionali per la Serie D.

Diverso il clima, ma uguale l'intensità, per la gara d'andata del playout tra Santa Teresa Gallura e Buddusò, in programma sempre alle 16 allo stadio "Buoncammino". Il Santa Teresa arriva da una posizione di forza, forte del pesante 3-1 nella gara d'andata disputata in trasferta. Per il Buddusò la strada è in salita: servirà una prestazione di carattere riaprire i giochi e rimandare ogni discorso al ritorno. Va ricordato che nei playout non sono previsti tempi supplementari: in caso di parità complessiva di risultati e reti al termine delle due gare, retrocederà direttamente il Buddusò, squadra classificata al 14esimo posto.

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