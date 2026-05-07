Comunque vada è già storico che la Dinamo Lab affronti i playoff scudetto da capolista del basket in carrozzina. La squadra sassarese inizierà la serie semifinale sabato alle 15.30 sul campo del Santo Stefano, a Porto Potenza Picena. Il ritorno si disputerà a Sassari il 16 maggio e l’eventuale bella sempre al PalaSerradimigni il 20 maggio. Le altre due semifinaliste sono i campioni d'Italia della Briantea84 Cantù e l'Amicacci Abruzzo.

In campionato la Dinamo Lab ha sempre battuto il Santo Stefano, ma Sara Revuelta, collante del quintetto ed estensione mentale del coach Foden in campo spiega: “Scordiamoci i risultati del campionato anche perché sarà una gara diversa. Dobbiamo solo dimostrare il gioco che siamo riusciti a costruire durante la stagione”.

Nel Santo Stefano occhio a Giaretti, Scandolaro e Vigoda, senza dimenticare il veterano Raimondi, tiratore che ha fatto parte in passato anche dell’Anmic Sassari.

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