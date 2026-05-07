Si è conclusa la regular season del campionato regionale di Serie C di tennis a squadre maschile e femminile.

Ecco primi verdetti e i match di playoff e playout.



Serie C maschile.

Playoff (domenica 17 maggio):

Tc70 Oristano-Sporting Ct Quartu

Tc Alghero-Tc Terranova



Playout (andata domenica 17, ritorno domenica 24 maggio)

Ct Macomer-Ct Decimomannu

Tc Cagliari-Easy Tennis.



Retrocesse Tc Arzachena e Tc Tempio.



Serie C femminile.

Playoff (domenica 17 maggio):

Quattro Mori Tennis Team-Tc Cagliari A

Sporting Ct Quartu-Tc Alghero.



Playout (andata domenica 17, ritorno domenica 24 maggio):

Tc Arzachena-Accademia Tennis

Tc Cagliari B-Tc Porto Torres



Retrocesse Tc Ghilarza e Tennis Elmas.

© Riproduzione riservata