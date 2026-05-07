Tennis, i verdetti della Serie CConclusa la regular season del campionato regionale a squadre, la parola passa a playoff e playout
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Si è conclusa la regular season del campionato regionale di Serie C di tennis a squadre maschile e femminile.
Ecco primi verdetti e i match di playoff e playout.
Serie C maschile.
Playoff (domenica 17 maggio):
Tc70 Oristano-Sporting Ct Quartu
Tc Alghero-Tc Terranova
Playout (andata domenica 17, ritorno domenica 24 maggio)
Ct Macomer-Ct Decimomannu
Tc Cagliari-Easy Tennis.
Retrocesse Tc Arzachena e Tc Tempio.
Serie C femminile.
Playoff (domenica 17 maggio):
Quattro Mori Tennis Team-Tc Cagliari A
Sporting Ct Quartu-Tc Alghero.
Playout (andata domenica 17, ritorno domenica 24 maggio):
Tc Arzachena-Accademia Tennis
Tc Cagliari B-Tc Porto Torres
Retrocesse Tc Ghilarza e Tennis Elmas.