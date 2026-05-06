Italia protagonista nella seconda giornata delle Qualificazioni della Zona Europa/Africa della Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair Tennis, organizzate da Sardinia Open e patrocinate da Federazione Italiana Tennis Padel e Comitato Italiano Paralimpico.

Sui campi in green set del Tc Alghero, esordio vincente per gli azzurri della categoria maschile, che hanno battuto la Turchia 2-0 grazie al combattuto match vinto da Francesco Felici 2-6, 6-3, 6-3 contro Hakan Gungor e al doppio 6-1 rifilato agilmente da Luca Arca a Turan Akalin. Vittorie anche per Croazia (2-1 al Portogallo), Polonia (2-1 alla Svezia) e Svizzera (3-1 all’Estonia).

Femminile. Debutto positivo anche per l’Italia femminile, che si è imposta 2-1 sulla Lettonia. Dopo la vittoria di Maria Vietti (7-5, 6-3 su Ailina Mosko) e la sconfitta di Vanessa Ricci (3-6, 6-3, 6-4 da Diana Nikiforova), è stato decisivo il doppio, in cui Ricci e Silvia Morotti hanno regolato 6-1, 6-2 Nikiforova e Zanete Vasaraudze-Gailite. Intanto la vittoria di Israele (3-0 all’Austria) è valsa la qualificazione matematica per le semifinali di venerdì.

Quad. Primo successo tricolore anche nella categoria Quad, in cui l’Italia ha sconfitto 3-0 il Portogallo grazie alle vittorie di Hegor Di Gioia e Alberto Saja che, in singolare, non hanno concesso giochi, rispettivamente, a Mario Trindade e Vinicius Pontes, e poi, in doppio hanno regolano gli stessi avversari 6-1, 6-1. Domani gli azzurri, a caccia di un pass per le semifinali, affronteranno la Turchia, oggi vincente (3-0 alla Francia) come l’Austria (2-1 alla Svizzera) e Israele (2-1 al SudAfrica).

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