L'Ilvamaddalena si aggiudica il primo round della finalissima dei playoff regionali di Eccellenza. Al "Nino Manconi" di Tempio, davanti a un pubblico delle grandi occasioni accorso per il derby sardo ad altissima posta, i Leoni Isolani dominano il primo tempo con grande intensità, costruiscono diverse occasioni da gol e trovano la rete decisiva al 39' su calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Kaio Piassi, che non sbaglia: 0-1.

Prima della rete Casazza, Piassi e Animobono avevano sfiorato il vantaggio con altrettante buone occasioni, mentre un salvataggio sulla linea aveva negato la gioia del gol a De Cenco su colpo di testa. Proprio De Cenco è al centro dell'episodio che sblocca la partita: netto atterramento in area, rigore ineccepibile per l'arbitro, e Piassi che trasforma con sicurezza.

Nella ripresa il copione cambia. L'Ilvamaddalena abbassa il baricentro e gestisce il risultato con intelligenza tattica, concedendo pochissimo ai galletti di casa guidati da Giuseppe Cantara. Il Tempio prova a reagire, ma non trova mai varchi pericolosi tra le linee rossoblù. La difesa maddalenina risponde presente, e il risultato non cambierà più fino al triplice fischio.

Il ritorno è in programma domenica 10 maggio allo stadio "Salvatore Zichina" con un vantaggio prezioso in tasca. In caso di parità complessiva al termine dei 180 minuti, eventuali supplementari non scioglierebbero l'equilibrio sul piano dei gol: il miglior piazzamento in campionato garantirebbe all'Ilva il pass per la fase nazionale dei playoff.

In palio c'è l'accesso alla fase nazionale dei playoff, ultima tappa prima della Serie D. Per l'Ilvamaddalena sarebbe il coronamento di una stagione straordinaria, coincidendo con la voglia di riscatto dopo la retrocessione della scorsa annata. Per il Tempio, invece, un'altra finale da rimontare, dopo quella di Coppa Italia sfumata ai rigori contro l'Iglesias e la finale playoff persa lo scorso anno contro il Monastir.

Domenica alle 16 allo Zichina si scrive il secondo e decisivo capitolo.

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