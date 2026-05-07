A Santa Teresa è scattato il conto alla rovescia per l’ultima, decisiva partita della stagione: il ritorno dei playout di Eccellenza contro il Buddusò, sconfitto all’andata 3-1. Un successo che ipoteca la salvezza, e che pure non deve illudere che domenica al Buoncammino non ci sarà da lottare. Nella consapevolezza, si dica, che l’avversario è obbligato a vincere con più di 2 gol di scarto: data la migliore posizione in classifica a fine campionato, a parità di risultati e di reti subite dopo i tempi regolamentari a festeggiare sarà, infatti, la squadra di Fabio Levacovich.

«Celebrata come si doveva la vittoria dell’andata, i ragazzi si sono proiettati immediatamente con la giusta concentrazione sulla gara di ritorno: sono molto soddisfatto della prestazione di domenica, ma non dobbiamo dimenticare che il rischio di un passo falso è sempre dietro l’angolo», interviene Levacovich.

«L’esperienza del campionato deve servirci da lezione: dobbiamo essere pronti a tutto, anche perché in questi playout si affrontano due squadre con gli stessi valori”, aggiunge l’allenatore del Santa Teresa. “Il Buddusò è una squadra fisica e agonisticamente cattiva: l’andata l’avevamo preparata bene, adesso dobbiamo ripeterci. Manca un ultimo sforzo, ma se ci dovessimo salvare», aggiunge il tecnico sassarese, «potremo dire con orgoglio che nessuno ci ha regalato nulla».

Per l’ultimo atto Levacovich non potrà contare su Secci, espulso al Borucca di Buddusò e squalificato per quattro giornate perché «durante una fase di riscaldamento contestava il direttore di gara con espressioni ingiuriose e irriguardose», e il miglior marcatore Siamparelli, ai box per infortunio. In fase di recupero, invece, Gavagni.

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