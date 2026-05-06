Giornata di recuperi, quella odierna, nei tornei cestistici regionali. Stasera, infatti, si scenderà in campo in Serie B Femminile e in Divisione Regionale 2.

Serie B Femminile. Alle 19 è prevista la palla a due per il recupero della terza giornata della fase a orologio tra Pallacanestro Nuoro e San Salvatore Selargius. Le nuoresi scendono in campo per tentare di conquistare la prima vittoria stagionale, mentre le selargine puntano ad un successo che consolidi la quarta posizione in classifica. Per entrambe sarà il penultimo impegno stagionale; il prossimo weekend, infatti, è in programma l’ultima giornata di campionato.

Divisione Regionale 2. Nel girone Sud, per la sesta giornata di andata, si gioca in serata la sfida tra Genneruxi e CUS Cagliari. L’inizio è previsto per le 21.15. I padroni di casa puntano ai due punti per continuare la scalata verso la parte alta della classifica. Gli universitari, invece, cercheranno i due punti per portarsi in seconda posizione solitaria (attualmente è appaiata all’Azzurra Oristano a quota 42, -6 dalla capolista Serramanna). Entrambe le formazioni sono reduci da una vittoria: il Genneruxi sul campo del Settimo (53-71) e il CUS Cagliari contro Iglesias (86-42).

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