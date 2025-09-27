Nella giornata di oggi saranno incoronati i vincitori del 25º Sardinia Open International-èAmbiente, il torneo di categoria Itf1Series, con un montepremi di 35mila dollari, che la manifestazione di wheelchair tennis più prestigiosa d’Italia.

Il primo match in programma sul Centrale del Tc Alghero è la finale del doppio femminile, che vedrà la colombiana Angelica Bernal e la francese Ksenia Chasteau contro le olandesi Jinte Bos e Lizzy De Greef.

Poi la finale maschile, tra le due prime teste di serie. Lo spagnolo Martin De la Puente, che in semifinale l’ha spuntata sul connazionale Daniel Caverzaschi (numero 5 del seeding) 7-5, 2-6, 6-2, oggi si giocherà il titolo col francese Stephane Houdet, che ha sconfitto 6-3, 6-4 l’olandese Ruben Spaargaren, numero 3 del torneo.

La finale del singolare femminile si giocherà alle 15 e sarà un derby olandese tra la testa di serie numero 5, Jiske Griffioen (doppio 6-2 in semifinale sulla Chasteau, numero 1 del torneo), e la 6, Diede De Groot (6-3, 7-5 nell’altra sfida tutta orange contro la numero 4 De Greef).

Non prima delle 18 la finale del doppio maschile seguita dalle premiazioni.

Sul campo 1, alle 10, la finale del Quad, un altro derby, stavolta australiano, tra la testa di serie numero 4, Jin Woodman (6-4, 6-7, 6-1 sul connazionale Heath Davidson), e Benjamin Wenzel (7-5, 1-6, 6-4 sul cileno Francisco Cayulef, numero 2 del seeding).

Ieri si è disputata l’equilibrata finale della categoria Quad, vinta dal colombiano Daniel Alejandro Campaz Escobar e dal brasiliano Leando Pena, che l’hanno spuntata 2-6, 6-1, 12-10 sul britannico Gregory Slade e su Werzel.

Si è infranto in finale il sogno di vittoria di Fabian Mazzei, battuto 6-2, 6-1 nella finale del singolare maschile del Sardinia Open International Futures Event (categoria Itf Futures Series, montepremi 3,5mila dollari) dal cinese Jinhui Ding, testa di serie numero 5.

