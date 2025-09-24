Wheelchair tennis, al Sardinia Open di Alghero avanzano le teste di serieTutti i risultati della giornata
Inizia con una vittoria il cammino delle prime sette teste di serie del tabellone maschile del 25º Sardinia Open International-èAmbiente di wheelchair tennis. Il torneo, di categoria Itf1Series con un montepremi di 35mila dollari, è torneo più importante che si disputa in Italia.
Sono approdati ai quarti lo spagnolo Martin De La Puente (6-2, 6-1 sull’israeliano Sergei Lysov), il francese Stephane Houdet (6-2, 6-1 al connazionale Frederic Cattaneo), l’olandese Ruben Spaargaren (2-6, 6-3, 6-3 sul sudafricano Alwande Sikhosana) e lo statunitense Casey Ratzlaff (6-4, 6-3 sull'olandese Robin Groenewoud). Avanzano anche lo spagnolo Daniel Caverzaschi (6-0, 6-1 sull’israeliano Adam Berdichevsky), il giapponese Takuya Miki (6-3, 6-0 su Luca Arca), il cinese Zhenxu Ji (6-2, 6-3 sul brasiliano Diego Kohlrausch). Sconfitto invece il numero 8 del seeding, il brasiliano Daniel Rodrigues, battuto 7-6(6), 6-3 dal coreano Ho Won Im.
Femminile. Nel singolare percorso netto delle otto teste di serie. Avanti la francese Ksenia Chasteau (6-2, 6-0 sulla connazionale Pauline Deroulede), la colombiana Angelica Bernal (6-1, 7-5 alla cinese Luoyao Guo), la cinese Zhenzhen Zhu (6-1, 6-2 sulla britannica Abbie Breakwell), le olandesi Lizzy De Greef (6-1, 7-5 sulla britannica Cornelia Oosthuizen), Jiske Griffioen (6-1, 6-2 sulla francese Zoe Maras), Diede De Groot (che non concede giochi alla danese Malene Olesen) e Jinte Bos (7-6(4), 6-4 sull’israeliana Maayan Zikri), la giapponese Manami Tanaka (7-6, 6-3 sulla cilena Macarena Cabrillana).
Futures. In corso anche il Sardinia Open International Futures Event (categoria Itf Futures Series, montepremi 3,5mila dollari). Nel singolare maschile, il croato Sven Maretic, numero 1 del seeding, rifilato un doppio 6-0 all’elvetico Matthias Huerlimann (8), mentre il cinese Jinhui Ding (5) ha eliminato 6-4, 6-0 il numero 3, Antonio Cippo. Il numero 4, Ivan Tratter, l’ha invece spuntata 4-6, 6-3, 6-2 sullo svedese, numero 6, Oscar Tarantino. Infine il successo di Fabian Mazzei, che ha siglato un doppio 6-3 contro il magiaro Laszlo Farkas.
Le manifestazioni hanno il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, dal Comitato Italiano Paralimpico, della Federazione Italiana Tennis Padel, del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.