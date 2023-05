La Polisportiva Sarroch conquista la promozione in Serie A3 maschile di volley. La vittoria per 3-1 sull’Allianz Galatone nell’ultima giornata del triangolare dei playoff di Serie B vale infatti la promozione. A fine gara è festa per la squadra di coach Franchi, capace di vincere tutte le 26 partite di campionato e le due di post season.

Il Cus Cagliari vola alla terza fase dei playoff e può continuare a sognare la Serie A3. Decisiva la vittoria in rimonta per 3-2 sul Grottaglie per vincere il girone dei playoff e proseguire la propria stagione. Ora un altro triangolare contro Letojanni e Galatone per raggiungere Sarroch in A3.

Femminile. La San Paolo retrocede in Serie B2 femminile. Nel ritorno del playout di B1, le cagliaritane vincono 3-0 e pareggiano i conti con la sconfitta dell’andata. Al golden set, però, è Concorezzo ad imporsi e strappare la salvezza.

